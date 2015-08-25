​Азербайджан включен Израилем в список потенциально опасных для посещения стран

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Штаб по борьбе с террором Израиля опубликовал список стран, опасных для посещения израильтянами в преддверии еврейского Нового года (Рош а-Шана), сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Азербайджан попал в список стран с "постоянной потенциальной угрозой" для жизни израильтян наряду с Турцией, Кенией и Нигерией.

Штаб включил Иран в список "очень высоких угроз", а Чеченскую республику - в список "высокого уровня угроз".

Предостережения касаются 27 стран, восьми пограничных регионов, а также шести стран, посещение которых запрещено законом. В общей сложности, израильтянам не рекомендуется или запрещается посещать 41 страну из 193 стран мира.