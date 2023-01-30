Азербайджан в Международном суде ООН опроверг информацию о закрытии Лачынской дороги

Все сообщения о, якобы, блокировке Лачинской дороги не соответствуют действительности. Движение по ней осуществляется свободно, саму дорогу контролируют российские миротворцы, временно размещенные на территории Азербайджана.

Все сообщения о, якобы, блокировке Лачынской дороги не соответствуют действительности. Движение по ней осуществляется свободно, саму дорогу контролируют российские миротворцы, временно размещенные на территории Азербайджана.

Как передает Report , об этом в ходе выступления на слушаниях в Международном суде ООН, посвященных обеспечительным мерам, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Он подчеркнул, что на самом деле на ней проходит мирная акция протеста азербайджанских экологов.

"Сами они неоднократно заявляли, что никоим образом не мешают движению транспорта - и действительно, по Лачынской дороге каждый день проезжает множество легковых машин и грузовиков, их счет идет на сотни, а иногда и на тысячи", - сказал он.

Эльнур Мамедов посетовал, что Ереван воспользовался мирной акцией и пытается, ссылаясь на нее и искажая информацию о ней, повлиять на переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном.