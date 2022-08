Азербайджан, Узбекистан и Турция определяют дальнейшие пути укрепления партнерства

Азербайджан, Узбекистан и Турция определяют дальнейшие пути укрепления братства и партнерства.

Как передает Report, об этом в Twitter написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Участвуем в 1-ой Трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли/экономики и транспорта Азербайджана, Турции, Узбекистана в Ташкенте с коллегами - министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым. Определяем дальнейшие пути укрепления братства и партнерства между Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией", - говорится в публикации.