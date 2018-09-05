Азербайджан улучшил свои позиции в мировом рейтинге паспортов

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Компания Henley&Partners опубликовала рейтинг паспортов, который демонстрирует степень свободы передвижения граждан разных стран.

Как сообщает Report, азербайджанский паспорт, занявший в данном рейтинге 72-ое место, дает право посетить без визы 66 страны. В предыдущем рейтинге данной компании азербайджанский паспорт занимал 74-ое место. Это означает, что азербайджанский паспорт улучшил свой рейтинг, поднявшись на два пункта.

Лидерами рейтинга в 2018 году стали Сингапур и Япония, граждане этих государств могут без визы посетить 189 стран мира. Вторую строчку держит Германия с 188 странами. Третье место в списке разделили семь стран. Это Дания, Швеция, Италия, Южная Корея, Испания, Франция, Финляндия, жители которых имеют право безвизового въезда в 187 стран мира.

Индекс паспортов, ранее известный как Индекс визовых ограничений, составляется с 2006 года швейцарской компанией Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).