Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге паспортов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 72-е место по "мощности" паспорта согласно индексу визовых ограничений, составленному компанией Henley & Partners.

Как сообщает Report, по сравнению с предыдущим рейтингом Henley & Partners Азербайджан улучшил свой результат на две позиции (ранее был на 74-ом).

В этом списке Армения на 76-ом месте, Грузия - на 53-ем, Россия - на 48-ом, Беларусь - 65-ом, Украина- на 44-ом.

Согласно рейтингу, больше всего возможностей для свободного перемещения дает паспорт Германии - 177 стран. На втором месте Сингапур со 176 странами. На третьем сразу восемь стран - Швеция, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция и Япония. Граждане каждой из этих стран могут посещать 175 стран мира, не оформляя визу.

Отметим, что индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.