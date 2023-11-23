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Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи Украине

Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи Украине Азербайджан продолжает оказывать поддержку Украине.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 20:13
Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи Украине

Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

В составе этой партии помощи, предоставляемой в рамках выделенных президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 7,6 млн дол. США, в частности, трансформаторы и кабельное оборудование.

По словам Владислава Каневского, предоставленное Азербайджаном электрооборудование поможет украинскому народу пережить ракетные обстрелы по территории страны. Эта помощь сразу распределяется в регионы, где в ней существует наибольшая необходимость, написал он.

Посол выразил благодарность Азербайджану за оказанную помощь и поддержку, которую, по его словам, может оказывать только настоящий друг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan elektrik avadanlıqlarının daha bir partiyası Ukraynaya yola düşüb

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