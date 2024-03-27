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Азербайджан принял участие в "Дне традиционной одежды", прошедшем в ЮНЕСКО

Азербайджан принял участие в "Дне традиционной одежды", прошедшем в ЮНЕСКО В рамках 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже был отмечен День традиционной одежды.
Внешняя политика
27 марта 2024 г. 22:31
Азербайджан принял участие в Дне традиционной одежды, прошедшем в ЮНЕСКО

В рамках 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже был отмечен День традиционной одежды.

Как передает французское бюро Report, члены постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО присутствовали на последнем заседании совета в национальных костюмах. Наши костюмы привлекли внимание своей элегантностью, изысканностью и орнаментами.

Отметим, что инициатива была выдвинута постоянными представительствами Индонезии и Польши при ЮНЕСКО с целью поощрения и продвижения общего культурного разнообразия и наследия, а также взаимопонимания. Ее поддержали и другие государства-члены. По этой причине постоянные представители впервые присутствовали на заседании ЮНЕСКО в национальных костюмах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan UNESCO-nun mənzil-qərargahında keçirilən "Ənənəvi geyim günü"ndə iştirak edib

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