Азербайджан принял участие в 25-летнем юбилее Европейской конвенции о ландшафтах

Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Умайрой Тагиевой приняла участие в 25-летнем юбилее Европейской конвенции о ландшафтах.

Как сообщает Report, на конференции также присутствовал посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов.

У.Тагиева в ходе выступления подчеркнула значимость результатов успешно проведенной в Азербайджане климатической конференции COP29 с точки зрения охраны ландшафтов и устойчивого развития.

Она также предоставила информацию об экологических восстановительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, увеличении зеленых насаждений, устойчивом использовании земель и других экологических проектах, отметив, что успешно ведется подготовка ко Всемирному дню окружающей среды и Всемирному форуму городского развития, которые пройдут в Баку в 2026 году.