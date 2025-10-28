Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан принял участие в 25-летнем юбилее Европейской конвенции о ландшафтах

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 20:36
    Азербайджан принял участие в 25-летнем юбилее Европейской конвенции о ландшафтах

    Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Умайрой Тагиевой приняла участие в 25-летнем юбилее Европейской конвенции о ландшафтах.

    Как сообщает Report, на конференции также присутствовал посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов.

    У.Тагиева в ходе выступления подчеркнула значимость результатов успешно проведенной в Азербайджане климатической конференции COP29 с точки зрения охраны ландшафтов и устойчивого развития.

    Она также предоставила информацию об экологических восстановительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, увеличении зеленых насаждений, устойчивом использовании земель и других экологических проектах, отметив, что успешно ведется подготовка ко Всемирному дню окружающей среды и Всемирному форуму городского развития, которые пройдут в Баку в 2026 году.

