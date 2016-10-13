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    Азербайджан примет участие в V Евразийском форуме

    Его участники обсудят геополитические процессы в Европе, финансовые условия глобального кризиса

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ 20-21 октября заместители министра иностранных дел ряда стран Евразии примут участие в работе V Евразийского форума в Вероне.

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    По ее словам, в работе форума примут  участие, наряду с другими странами, представители Азербайджана.

    "Евразийский форум проводится ежегодно с 2012 года. Итальянская ассоциация "Познаем Евразию" является традиционной площадкой для обмена мнениями между представителями государственных структур, экспертами, предпринимателями стран Евразийского континента по наиболее актуальным вопросам политической и экономической повестки дня", - заявила М.Захарова.

    Дипломат подчеркнул, что среди тем, которые вынесены на обсуждение участников форума в текущем году - геополитические процессы в Европе, экономика и финансовые условия глобального кризиса, рынок энергетики в перспективе до 2020 года, новые модели экономического сотрудничества и т.д.

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