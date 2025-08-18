Азербайджан представлен на международном фестивале в Будапеште

Азербайджан представлен на 39-м Международном фестивале народного творчества в Будапеште.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, традиционный фестиваль, который продлится с 17 по 20 августа, организован на территории исторического Будайского замка в Будапеште.

Согласно информации, этот фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий Венгрии.

Азербайджан, являющийся почетным гостем фестиваля, представлен тремя стендами, на которых демонстрируются различные образцы народного искусства.

Отметим, что в фестивале принимают участие около 800 мастеров из разных стран мира. Как и в предыдущие годы, ожидается, что нынешний фестиваль привлечет более 100 тысяч посетителей. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, живые демонстрации народного искусства, а также будут представлены национальные музыкальные и танцевальные программы.