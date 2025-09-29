Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджан представлен на мероприятии высокого уровня для молодежи ГА ООН

    29 сентября, 2025
    • 18:33
    Азербайджан представлен на мероприятии высокого уровня для молодежи ГА ООН

    Делегация Азербайджана приняла участие в молодежном мероприятии высокого уровня Генассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, на пленарном заседании, посвященном теме "30-летие принятия Всемирной программы действий в интересах молодежи (ВПДМ)", страну представляла заместитель начальника отдела по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Ульвия Ахундова.

    В состав делегации также вошли заместитель председателя Национальной ассамблеи молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA) Гюльдане Дадашова и Эльнур Арифзаде из Гёранбойского Дома молодежи. Г.Дадашова выступила на совместной панели на тему "Продвижение реализации не оставляющей никого позади Всемирной программы в интересах молодежи".

    Отметим, что в ходе визита делегаты также приняли участие в различных мероприятиях и встречах в рамках Молодежного фестиваля, обменявшись мнениями с международными коллегами о перспективах сотрудничества.

    Напомним, что на мероприятии высокого уровня для молодежи Генеральной Ассамблеи ООН государства-члены, министры, представители гражданского общества и молодые лидеры собрались вместе, чтобы поделиться опытом последних 30 лет, обсудить достигнутые успехи и обменяться мнениями о путях совместного сотрудничества в будущем.

    Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli gənclər tədbirində təmsil olunub

