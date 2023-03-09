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Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека

Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека На основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 февраля, 8 марта постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмайлов в Страсбурге в присутствии Генсекретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич подписал Протоко
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 00:44
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека

На основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 февраля, 8 марта постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмайлов в Страсбурге в присутствии Генсекретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич подписал Протокол №13 в связи с отменой во всех случаях смертной казни Конфенции "О защите прав человека и основных свобод".

Как передает Report, об этом сообщает постоянное представительство Азербайджанской Республики в Совете Европы.

Присоединившись к Протоколу № 13 после завершения соответствующего процесса ратификации в стране, Азербайджанская Республика официально подтвердит свое намерение полностью запретить смертную казнь, в том числе за преступления, совершенные в военное время или при непосредственной угрозе войны, а также гарантировать право на жизнь на высшем уровне.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİnsan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının 13 nömrəli Protokolu Azərbaycan tərəfindən imzalanıb

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