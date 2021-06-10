Азербайджан поблагодарил Великобританию за поддержку по разминированию территорий

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймса Шарпа.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймса Шарпа.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министр рассказал о текущей ситуации в регионе, а также поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку деятельности Азербайджана по разминированию в освобожденных районах.

Стороны обсудили вопросы, связанные с пандемией, в том числе меры, принятые по ослаблению строгого карантинного режима в стране и т.д.

На встрече также обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.