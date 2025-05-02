Азербайджан планирует принять участие в международном саммите по вопросам климата в Непале

Азербайджан планирует принять участие в международном саммите в Непале по вопросам климата

Азербайджан планирует принять участие в предстоящем в мае международном саммите "Сагарматха Самбаад" по вопросам климата в Непале.

Как передает Report со ссылкой на МИД Непала, вопрос обсуждался на переговорах замглавы МИД Азербайджана Эльнура Мамедова с министром иностранных дел этой страны Арзу Раной Деуба.

Встреча состоялась в рамках визита в Непал правительственной делегации Азербайджана со главе с Эльнуром Мамедовым.

По информации ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы повестки, в том числе развитие азербайджано-непальского двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также представители ведомств обсудили участие Азербайджана в предстоящем саммите "Сагарматха Самбаад" в Непале.

Отметим, с 16 по 18 мая правительство Непала проведет первый саммит "Сагарматха Самбаад" на тему "Изменение климата, горы и будущее человечества". Мероприятие призвано продемонстрировать приверженность страны укреплению многостороннего диалога в области устойчивого развития и борьбы с последствиями изменения климата.