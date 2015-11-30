Азербайджан передаст Казахстану председательство в ТюркПА

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан передаст Казахстану председательство в парламентской ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА) в ходе предстоящего VI пленарного заседания объединения в Астане, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу мажилиса парламента Казахстана.

3-4 декабря текущего года в Астане состоится шестая пленарная сессия ТюркПА.

Как ожидается, участники мероприятия рассмотрят предложения действующих в составе ТюркПА комиссий: окружающей среды и природных ресурсов; по экономическому взаимодействию; по социальным, культурным и гуманитарным вопросам; по правовым вопросам и международным отношениям. Кроме того, планируется заслушать отчеты миссий наблюдателей ТюркПА по президентским выборам в Казахстане и Турции, а также парламентским выборам в Азербайджане, Кыргызстане и Турции.

По результатам пленарного заседания ТюркПА предусмотрено принятие итогового документа - Астанинской декларации ТюркПА.