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Азербайджан ответил на предложения Армении о проекте мирного соглашения

Азербайджан ответил на предложения Армении о проекте мирного соглашения Азербайджан ответил на предложения Армении о проекте мирного соглашения.
Внешняя политика
28 ноября 2022 г. 18:51
Азербайджан ответил на предложения Армении о проекте мирного соглашения
Арарат Мирзоян

Азербайджан ответил на предложения Армении о проекте мирного соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сказал глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

По словам министра, они надеются на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу.

"Посреднические усилия наших международных партнеров также могут сыграть важную роль в этом процессе", - отметил А.Мирзоян.

"В ходе состоявшихся в Праге четырехсторонних контактов достигнута договоренность о следующей встрече. Мы продолжаем придерживаться этого соглашения и еще раз выражаем готовность организовать встречу премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции и председателя Европейского совета в приемлемые сроки. Считаем, что состоявшиеся в Праге переговоры в таком формате были достаточно продуктивными и важными в контексте процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона по-прежнему заинтересована в урегулировании отношений", - отметил он.

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