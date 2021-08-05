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Азербайджан отправил в Турцию самолет-амфибию

Азербайджан отправил в Турцию самолет-амфибию По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева принадлежащий Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны самолет-амфибия типа "Бе-200ЧС" отправился в Турцию.
Внешняя политика
5 августа 2021 г. 09:37
Азербайджан отправил в Турцию самолет-амфибию
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По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева принадлежащий Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны самолет-амфибия типа "Бе-200ЧС" отправился в Турцию.

Как сообщает Report, в соответствии с поручением главы государства, третья по счету группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана будет отправлена в 10:00.

Пожарно-спасательная группа включает 40 единиц пожарной техники и 150 пожарных.

Напомним, что 30 июля в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева первая группа из 100 сотрудников пожарно-спасательных сил МЧС отправилась в Турцию для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения.

31 июля в Турцию направилась еще одна пожарно-спасательная группа из Азербайджана, в которую вошли 1 вертолет, 54 единицы техники - пожарные и спасательные машины, а также 247 человек личного состава.

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Версия на английском языке Azerbaijan's amphibious aircraft leaves for Turkey
Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycanın amfibiya təyyarəsi Türkiyəyə yola salınıb

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