Азербайджан отправил в Турцию самолет-амфибию

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева принадлежащий Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны самолет-амфибия типа "Бе-200ЧС" отправился в Турцию.

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева принадлежащий Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны самолет-амфибия типа "Бе-200ЧС" отправился в Турцию.

Как сообщает Report, в соответствии с поручением главы государства, третья по счету группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана будет отправлена в 10:00.

Пожарно-спасательная группа включает 40 единиц пожарной техники и 150 пожарных.

Напомним, что 30 июля в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева первая группа из 100 сотрудников пожарно-спасательных сил МЧС отправилась в Турцию для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения.

31 июля в Турцию направилась еще одна пожарно-спасательная группа из Азербайджана, в которую вошли 1 вертолет, 54 единицы техники - пожарные и спасательные машины, а также 247 человек личного состава.