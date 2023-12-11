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Азербайджан официально стал хозяином СОР29

Азербайджан официально стал хозяином СОР29 На COP 28 прошла церемония передачи президентства в конференции ООН по изменению климата Азербайджану, который примет у себя СОР29.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 18:45
Азербайджан официально стал хозяином СОР29

Азербайджан примет у себя 29-я сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая (ОАЭ), об этом заявил президент COP28 Султан Аль-Джабер на пленарном заседании заключительной сессии СОР28.

Он призвал продолжить активные действия для борьбы с изменением климата. “Времени на переговоры не осталось; пришло время действовать” - сказал Султан Аль-Джабер. “Требуется приступить к реальным действиям в рамках Фонда для возмещения потерь и ущерба”.

"Мир смотрит на нас, мы должны действовать. Если я могу помочь, мои двери открыты. Сейчас мы должны действовать быстрее и умнее. И добиться плана по удержанию потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия", - добавил президент COP28.

Далее для участников сессии был продемонстрирован ролик о богатой истории, культуре и природе Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке COP29 gələn il Azərbaycanda keçiriləcək

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