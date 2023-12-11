Азербайджан официально стал хозяином СОР29

Азербайджан примет у себя 29-я сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.
Как сообщает корреспондент Report из Дубая (ОАЭ), об этом заявил президент COP28 Султан Аль-Джабер на пленарном заседании заключительной сессии СОР28.
Он призвал продолжить активные действия для борьбы с изменением климата. “Времени на переговоры не осталось; пришло время действовать” - сказал Султан Аль-Джабер. “Требуется приступить к реальным действиям в рамках Фонда для возмещения потерь и ущерба”.
"Мир смотрит на нас, мы должны действовать. Если я могу помочь, мои двери открыты. Сейчас мы должны действовать быстрее и умнее. И добиться плана по удержанию потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия", - добавил президент COP28.
Далее для участников сессии был продемонстрирован ролик о богатой истории, культуре и природе Азербайджана.