Азербайджан направляет Украине очередную гуманитарную помощь

Исполнительная власть города Сумгайыт направляет украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, бытовых и медицинских товаров.

Исполнительная власть города Сумгайыт направляет украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, бытовых и медицинских товаров.

Как сообщает Report, в гуманитарную помощь включены продукции с длительным сроком хранения, а также детское питание, медикаменты и одежда.

Гуманитарный груз, который будет доставлен самолетом в аэропорт Варшавы (Польша), отправят сегодня в 10:00 из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева при участии посла Украины в Азербайджане и представителей Сумгайытской ИВ.

Помощь общим весом в 50 тонн подготовлена в ответ на официальное обращение от администрации Черкасской области Украины в Сумгайытскую ИВ по линии городов-партнеров и предназначена для нужд населения города Черкассы.