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Азербайджан направляет Украине очередную гуманитарную помощь

Азербайджан направляет Украине очередную гуманитарную помощь Исполнительная власть города Сумгайыт направляет украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, бытовых и медицинских товаров.
Внешняя политика
5 июля 2022 г. 09:24
Азербайджан направляет Украине очередную гуманитарную помощь

Исполнительная власть города Сумгайыт направляет украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, бытовых и медицинских товаров.

Как сообщает Report, в гуманитарную помощь включены продукции с длительным сроком хранения, а также детское питание, медикаменты и одежда.

Гуманитарный груз, который будет доставлен самолетом в аэропорт Варшавы (Польша), отправят сегодня в 10:00 из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева при участии посла Украины в Азербайджане и представителей Сумгайытской ИВ.

Помощь общим весом в 50 тонн подготовлена в ответ на официальное обращение от администрации Черкасской области Украины в Сумгайытскую ИВ по линии городов-партнеров и предназначена для нужд населения города Черкассы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sending another humanitarian aid to Ukraine 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərir

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