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Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь

Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) направили в Украину медикаменты и медицинское оборудован
Внешняя политика
27 февраля 2022 г. 11:56
Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) направили в Украину медикаменты и медицинское оборудование для оказания гуманитарной помощи.

Как передает Report, самолет с медикаментами вылетел сегодня.

Передаточный акт подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский и исполняющий обязанности председателя правления TƏBİB Вугар Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ukraynaya humanitar tibbi yardım göndərib

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