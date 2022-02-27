Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) направили в Украину медикаменты и медицинское оборудован

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) направили в Украину медикаменты и медицинское оборудование для оказания гуманитарной помощи.

Как передает Report, самолет с медикаментами вылетел сегодня.

Передаточный акт подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский и исполняющий обязанности председателя правления TƏBİB Вугар Гурбанов.