Азербайджан направил ноту России

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана направило ноту в МИД России в связи с информацией о вступлении в силу кредитного соглашения по продаже Россией Армении вооружения и военной техники на сумму в 200 млн долларов США. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В ноте указано, что Азербайджан неоднократно доводил до сведения международной общественности неопровержимые факты о том, что приобретенные вооружение и военная техника дислоцируется Арменией на оккупированных территориях Нагорного Карабаха.

"Размещая эти вооружения на оккупированных территориях без согласия на это страны-экспортера, Армения таким образом грубо нарушает взятые на себя международно-правовые обязательства, а также режим и прозрачность контроля над вооружениями. Армения тем самым укрепляет свое военное присутствие на оккупированных азербайджанских территориях", - сказал Х.Гаджиев. По словам официального представителя, Азербайджан в ноте требует от страны-экспортера получения гарантий о неиспользовании проданного вооружения и военной техники на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, а также вдоль армяно-азербайджанской границы.

"Передача Армении военной техники, в частности наступательного вооружения не способствуют разрешению конфликта", - отметил Х. Гаджиев.