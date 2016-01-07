Интерпол обнародовал статистику по количеству разыскиваемых граждан стран СНГ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала отчет стран по количеству разыскиваемых граждан, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно статистике, среди стран СНГ лидируют Украина, Беларусь, Таджикистан, Россия, Кыргызстан и Азербайджан (по 160 человек).

Грузия находится на 5-м месте (135 человек), Узбекистан – на 11-м (96), Молдова - на 28-м месте (54 человека), Армения – на 33-м (43), Литва – на 45-м (22), Эстония – на 56-м (10), Латвия и Туркменистан – на 59-м (7).

Граждане 43 стран в розыске Интерпола не числятся. Всего в списке 8 тыс. 507 разыскиваемых.

Также приводится статистика по количеству запросов на розыск, направленных в Интерпол. Среди стран СНГ в нем также лидируют Беларусь, Россия, Таджикистан, Украина, Азербайджан и Кыргызстан – по 160 запросов. Грузия на 9-м месте (88 запросов), Узбекистан – на 31-м (30), Литва – на 33-м (22), Молдова – на 34-м (21), Армения и Эстония – на 43-м (10), Латвия – на 47-м (6), Туркменистан на 53-м (0).

Помимо Туркменистана ни одного запроса на розыск не подала еще 61 страна. Всего в списке 6 тыс. 870 человек.

Разница в количестве разыскиваемых и количестве запросов на розыск объясняется тем, что на некоторых граждан запросы направляли несколько стран, кроме того, ряд разыскиваемых имеет двойное или даже тройное гражданство.

Всего членами Интерпола являются 190 стран.