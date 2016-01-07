Интерпол обнародовал статистику по количеству разыскиваемых граждан стран СНГ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала отчет стран по количеству разыскиваемых граждан, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Согласно статистике, среди стран СНГ лидируют Украина, Беларусь, Таджикистан, Россия, Кыргызстан и Азербайджан (по 160 человек).
Грузия находится на 5-м месте (135 человек), Узбекистан – на 11-м (96), Молдова - на 28-м месте (54 человека), Армения – на 33-м (43), Литва – на 45-м (22), Эстония – на 56-м (10), Латвия и Туркменистан – на 59-м (7).
Граждане 43 стран в розыске Интерпола не числятся. Всего в списке 8 тыс. 507 разыскиваемых.
Также приводится статистика по количеству запросов на розыск, направленных в Интерпол. Среди стран СНГ в нем также лидируют Беларусь, Россия, Таджикистан, Украина, Азербайджан и Кыргызстан – по 160 запросов. Грузия на 9-м месте (88 запросов), Узбекистан – на 31-м (30), Литва – на 33-м (22), Молдова – на 34-м (21), Армения и Эстония – на 43-м (10), Латвия – на 47-м (6), Туркменистан на 53-м (0).
Помимо Туркменистана ни одного запроса на розыск не подала еще 61 страна. Всего в списке 6 тыс. 870 человек.
Разница в количестве разыскиваемых и количестве запросов на розыск объясняется тем, что на некоторых граждан запросы направляли несколько стран, кроме того, ряд разыскиваемых имеет двойное или даже тройное гражданство.
Всего членами Интерпола являются 190 стран.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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