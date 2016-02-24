Генсек: Вопрос урегулирования конфликтов стал еще более актуальным на фоне обострения напряженности в регионе ГУАМ и вокруг него - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Основными приоритетными направлениями Азербайджана на посту председателя ГУАМ станут вопросы экономического сотрудничества и, прежде всего, развития транспортно-транзитного коридора ГУАМ, также большое внимание будет уделяться конфликтам на пространстве организации. Об этом заявил в интервью Report генеральный секретарь организации Алтай Эфендиев по итогам своего визита в Азербайджан.

Цели и задачи Азербайджана на посту Председателя ГУАМ

Генсек подчеркнул, что более подробно цели и задачи на 2016 год будут представлены самим председателем после окончательного согласования и утверждения программы, которое ожидается в ближайшее время. Вместе с тем он отметил, что одним из основных направлений председательства Азербайджана в организации станет развитие транспортно-транзитного коридора ГУАМ.

"Приоритеты председателя определены, они обусловлены и продиктованы национальными интересами и реальной ситуацией, складывающейся в регионе. Вполне естественно, что ими стали транспортные вопросы, практическая реализация концепции транспортного коридора ГУАМ. Помимо транспортного направления будем также заниматься вопросами развития торговли и экономического сотрудничества. У нас есть соглашение о зоне свободной торговли ГУАМ, которое мы должны претворить в жизнь. Также важным направлением является туризм, как составная часть культурного коридора ГУАМ, которому тоже придаётся большое значение", - указал А. Эфендиев.

Он также напомнил, что помимо председательства в ГУАМ, Азербайджан является страной-координатором рабочих групп по энергетике, связи и ИКТ, рабочих подгрупп по незаконному обороту наркотиков и по борьбе с терроризмом в рамках рабочей группы по борьбе с организованной преступностью, а также председателем в Парламентской Ассамблее ГУАМ.

Комментируя вопрос о роли секретариата, генсек отметил, что цель и функции секретариата – обеспечение координации, содействие реализации целей и программы председателя, инициатив других стран-членов, претворению их в жизнь.

"Мы оказываем организационную и экспертную поддержку всем странам ГУАМ и, в первую очередь, председателю. Мы, как секретариат, должны быть способными компетентно интерпретировать идеи и инициативы стран ГУАМ, переводить их на язык практических рекомендаций и содействовать их реализации с возможным привлечением наших партнеров, международных организаций", - сказал А. Эфендиев.

Говоря о своих краткосрочных приоритетах на посту Генерального секретаря, он указал, что это, "в первую очередь, повышение дееспособности секретариата, его профессионального уровня".

Нагорный Карабах и нерешенные конфликты ГУАМ

А. Эфендиев отметил, что вопрос неурегулированных конфликтов на пространстве ГУАМ является одним из приоритетных в повестке организации и находится в центре ее внимания. Все страны ГУАМ имеют "одну и ту же проблему – нарушение территориальной целостности и суверенитета в результате внешней агрессии, оккупации, аннексии, военных действий сепаратистских сил, подпитываемых извне".

"Для всех стран ГУАМ эта проблема является самой важной, и в формате ГУАМ мы используем, и будем использовать все имеющиеся возможности, различные международные площадки и форумы для привлечения внимания мировой общественности к данной проблеме", - заявил он.

По мнению генерального секретаря, сегодня вопрос урегулирования конфликтов стал еще более актуальным на фоне обострения напряженности в регионе ГУАМ и вокруг него.

"В этой ситуации голос четырех стран является более весомым, более значимым. Поэтому мы будем продолжать практику вынесения на ГА (Генеральную ассамблею - ред.) ООН проекта резолюции о затянувшихся конфликтах на пространстве ГУАМ и расширять круг ее коспонсоров, принимать соответствующие резолюции на форумах Парламентской ассамблеи ГУАМ совместно с партнерами-парламентариями прибалтийских стран, Вышеградской группы, а также предпринимать новые инициативы", - отметил А. Эфендиев.

По словам генсека, в настоящее время рассматривается вопрос о проведении совместной акции стран ГУАМ на полях Глобального гуманитарного саммита, который планируется провести в сентябре текущего года в Нью-Йорке и посвященного проблеме беженцев и вынужденно перемещенных лиц в результате вооруженных конфликтов. Он указал, что это очень актуальная тема для всех стран ГУАМ, и подобный форум предоставит возможность еще раз заявить об этой проблеме.

Отвечая на вопрос о некоторых расхождениях в позициях стран ГУАМ в отношении конфликтов на территориях стран-членов, он отметил что в отдельные годы наблюдалась определенная "непоследовательность некоторых стран в силу политической конъюнктуры".

Вместе с тем А. Эфендиев подчеркнул, что речь не идет об отходе от принципиальной позиции. "У всех стран ГУАМ позиция по вопросу территориальной целостности и суверенитета в рамках международно-признанных границ остается твердой и неизменной", - добавил он.

По его словам, необходимо и далее консолидировать усилия и выступать с единой позицией ГУАМ. "Все мы безоговорочно признаем территориальную целостность и суверенитет наших стран в рамках международно-признанных границ. Очень важно данную позицию совместно и последовательно проводить и отстаивать в наших контактах со всеми международными партнерами", - сказал А. Эфендиев.

Генсек подчеркнул, что сегодня идет работа над проектом новой резолюции стран ГУАМ на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Он указал, что конфликты в странах ГУАМ являются серьезным дестабилизирующим фактором не только в регионе, но и за его пределами. "Думаем, что у международного сообщества, особенно в свете последних событий в регионе и вокруг него, возросло понимание необходимости в скорейшем разрешении этой проблемы", - добавил он.

По его словам, цель инициатив ГУАМ в этой сфере - мобилизовать международную общественность посредством совместных действий, содействовать ее более активной вовлеченности и воздействию на переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ, "который, к сожалению, пробуксовывает".

"Нужен более сильный импульс, нужна более твердая приверженность основным принципам урегулирования. Есть правовая база, есть резолюции Совета безопасности, и международная общественность должна приложить свои усилия, чтобы конфликты разрешались именно в рамках этого правового поля", - указал А. Эфендиев.

Транспортный коридор - становой хребет ГУАМ

Генсек организации подчеркнул, что основные направления экономического сотрудничества в рамках ГУАМ базируются на четырех основных концепциях: транспортный коридор, энергетический коридор, культурный коридор, куда относятся туризм, гуманитарные вопросы, вопросы образования и прочие, а также создание зоны свободной торговли.

"Это очень масштабные пласты для сотрудничества. Один только транспортный коридор требует тесной координации между странами, отлаженного взаимодействия множества органов как внутри отдельных стран, так и в масштабах региона. Это и создание соответствующей транспортной инфраструктуры, взаимодействие таможенных и пограничных служб, отлаженные мультимодальные перевозки, где задействованы все виды транспорта, гармонизация законодательной и нормативно-правовой базы, проведение единой тарифной политики и прочее", - сказал он.

Генсек организации отметил, что в рамках организации согласован и принят проект "ГУАМ-Транзит-2", однако его нужно наполнять реальным содержанием. Он выразил уверенность, что в ближайшее время появятся новые конкретные проекты.



"Не хочу сейчас забегать наперед, но я более чем уверен, что транспортная составляющая сотрудничества в рамках ГУАМ будет определяющей как в период нынешнего председательства, так и в последующие годы. Образно выражаясь, можно сказать, что транспортный коридор - становой хребет ГУАМ, который будет определять экономический профиль региона, его место в системе международных экономических отношений, системе международного разделения труда, его специализацию. Думаю, что в перспективе бесперебойное функционирование данного коридора будет важнее производства нефти и газа в регионе. Поскольку если заработает транспортный коридор, если он устоится, утвердится как маршрут, то в его безопасности, бесперебойном функционировании будут заинтересованы все крупные международные игроки", - подчеркнул А. Эфендиев.

Говоря об энергетическом коридоре, он отметил, что в перспективе возможны поставки энергоресурсов из среднеазиатских стран, где Азербайджан может выступить важным звеном для поставок в страны ГУАМ и в Европу.

Роль ГУАМ в проекте Великий Шелковый путь

"Великий Шелковый путь - очень большой проект, и у него может быть много составляющих маршрутов, каждый из которых имеет право на жизнь. Важным здесь является вопрос: какой из маршрутов будет наиболее привлекательным, наиболее конкурентоспособным, наиболее интересным и для экономических агентов, и для туристов, и для всех, кто может быть заинтересован", - заявил А. Эфендиев, говоря о возможном участии ГУАМ в проекте.

По убеждению генсека, транспортный коридор ГУАМ может стать ключевым звеном и одним из составляющих Великого Шелкового пути, который соединит экономически самую развитую часть Европы со странами Средней Азии и далее Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Генсек ГУАМ выразил уверенность, что в транспортных проектах ГУАМ и Великом Шелковом пути нет противоречия. "Я уверен, что страны, вовлеченные в проект, его инициаторы будут заинтересованы в тесном сотрудничестве с ГУАМ. Полагаю естественным, что отрезок ГУАМ на этом большом пути может быть востребованным. Наша задача - сделать его работающим и конкурентоспособным. Для этого у нас есть все предпосылки", - добавил он.

Перспективы сотрудничества ГУАМ с другими странами

По словам А.Эфендиева, ГУАМ готов сотрудничать со всеми, кто с уважением относится к вопросу территориальной целостности, суверенитету стран организации в рамках международно-признанных границ, разделяет цели и задачи ГУАМ, а также искренне желает сотрудничества.

"У нас помимо формата ГУАМ, есть формат сотрудничества ГУАМ+, где мы активно работаем с рядом стран, в том числе и с географически отдаленными от региона организации. К примеру, большой интерес к структуре проявляет Япония, мы сотрудничаем с США. Развивается диалог со странами Вышеградской группы, странами Балтии. Есть большой интерес со стороны стран Черноморского бассейна. Планируем развивать отношения и с ЕС. По мере того как мы будем развиваться, утверждаться как авторитетная организация, играющая важную роль в регионе, думаю, интерес к нам будет расти", - подчеркнул А. Эфендиев, добавив, что в ближайшей перспективе ГУАМ намерен наладить сотрудничество с Всемирной туристской организацией.

По его словам, ГУАМ не направлен против кого-либо, а политическое взаимодействие организации нацелено на формирование безопасной и стабильной зоны ГУАМ, привлекательной для международного экономического сотрудничества и для инвестиций.