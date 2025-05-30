О нас

Азербайджан избран в Исполнительный совет UN-Habitat

Азербайджан избран в Исполнительный совет UN-Habitat Азербайджан избран в Исполнительный совет UN-Habitat
Внешняя политика
30 мая 2025 г. 14:08
Азербайджан избран в Исполнительный совет UN-Habitat

Азербайджан впервые избран в Исполнительный совет Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

Решение принято в рамках очередной сессии Ассамблеи UN-Habitat, которая состоялась сегодня в столице Кении Найроби.

Исполнительный совет UN-Habitat является основным межсессионным директивным органом Программы. В Совете представлены 36 стран. Членство Азербайджана в этой авторитетной структуре ООН будет охватывать 2025-2029 годы.

"Сотрудничество между специализированной в области устойчивой урбанизации и населенных пунктов UN-Habitat и Азербайджаном динамично развивается в последние годы. Ярким примером этого стало проведение в 2023 году Всемирного дня населенных пунктов UN-Habitat (WHD23) в Азербайджане. Кроме того, с 17 по 22 мая 2026 года Азербайджан примет у себя 13-ю сессию Всемирного форума по урбанизации ООН (WUF13), имеющего глобальное значение", - добавили в МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan elected to UN-Habitat executive board
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan UN-Habitat İcraiyyə Şurasına üzv seçilib

Самое читаемое

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi