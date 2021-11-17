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Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО В рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Азербайджан избран членом Исполнительного совета организации.
Внешняя политика
17 ноября 2021 г. 20:36
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

В рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Азербайджан избран членом Исполнительного совета организации.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в рамках сессии состоялись выборы в члены Исполнительного совета.

На выборах, прошедших в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, Азербайджан большинством голосов (143 голоса) был избран членом Исполнительного совета на 2021-2025 гг.

В период членства в Исполнительном совете ЮНЕСКО Азербайджан внесет ценный вклад в эффективное выполнение мандата ЮНЕСКО, особенно в развивающихся странах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan YUNESKO-nun İcraiyyə Şurasına üzv seçilib

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