Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

В рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Азербайджан избран членом Исполнительного совета организации.

В рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Азербайджан избран членом Исполнительного совета организации.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в рамках сессии состоялись выборы в члены Исполнительного совета.

На выборах, прошедших в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, Азербайджан большинством голосов (143 голоса) был избран членом Исполнительного совета на 2021-2025 гг.

В период членства в Исполнительном совете ЮНЕСКО Азербайджан внесет ценный вклад в эффективное выполнение мандата ЮНЕСКО, особенно в развивающихся странах.