Азербайджан и Таджикистан намерены открыть прямые авиарейсы

В Баку прошла встреча посла Таджикистана в стране Ильхома Абдурахмона с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, в ходе которой был затронут вопрос открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

В Баку прошла встреча министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с послом Таджикистана в стране Ильхомом Абдурахмоном, в ходе которой был затронут вопрос открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Таджикистана.

Согласно информации, в ходе встречи они обсудили вопросы обмена опытом внедрения электронного правительства и цифровых технологий, координации сотрудничества в рамках региональных транспортных коммуникаций, в частности, коснулись вопроса увеличения грузопотоков по Срединному транспортному коридору.

По данным ведомства, также одной из тем встречи стало возобновление авиарейсов по маршруту Душанбе - Баку - Душанбе.

"Также Набиев и Абдурахмон обсудили участие представителей отраслевого сегмента Таджикистана в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Баку в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.