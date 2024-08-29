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Азербайджан и Таджикистан намерены открыть прямые авиарейсы

Азербайджан и Таджикистан намерены открыть прямые авиарейсы В Баку прошла встреча посла Таджикистана в стране Ильхома Абдурахмона с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, в ходе которой был затронут вопрос открытия прямых авиарейсов между двумя странами.
Внешняя политика
29 августа 2024 г. 19:55
Азербайджан и Таджикистан намерены открыть прямые авиарейсы

В Баку прошла встреча министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с послом Таджикистана в стране Ильхомом Абдурахмоном, в ходе которой был затронут вопрос открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Таджикистана.

Согласно информации, в ходе встречи они обсудили вопросы обмена опытом внедрения электронного правительства и цифровых технологий, координации сотрудничества в рамках региональных транспортных коммуникаций, в частности, коснулись вопроса увеличения грузопотоков по Срединному транспортному коридору.

По данным ведомства, также одной из тем встречи стало возобновление авиарейсов по маршруту Душанбе - Баку - Душанбе.

"Также Набиев и Абдурахмон обсудили участие представителей отраслевого сегмента Таджикистана в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Баку в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.

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