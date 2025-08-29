    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 21:59
    Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки вступает в силу с даты его подписания Участниками и действует в течение одного года.

    Как передает Report, меморандум может быть продлен по взаимному письменному согласию участников.

    Каждый Участник в любое время может прекратить свое участие в настоящем Меморандуме. Сторона, прекращающая участие, должна письменно уведомить другую Сторону дипломатическими каналами за шестьдесят (60) дней.

    Срок продолжения проектов: если иное решение не принято Участниками, прекращение действия настоящего Меморандума не влияет на уже начатые и незавершенные проекты и мероприятия между двумя Участниками в рамках данного Меморандума.

    Изменения: Участники могут вносить изменения в настоящий Меморандум на основании взаимного письменного решения.

    Воздействие Меморандума: настоящий Меморандум не создает никаких прав и обязательств в соответствии с международным правом или внутренним законодательством. Участники особо признают, что данный Меморандум не налагает финансовых обязательств. Участники намерены сохранять свои отдельные и уникальные миссии и мандаты, ответственность и подотчетность. В рамках настоящего Меморандума сотрудничество между Участниками не предполагается толковать как партнерство или иной юридический субъект или структуру. Ожидается, что все расходы, связанные с данным Меморандумом, каждая Сторона понесет самостоятельно. Участники намерены исполнять настоящий Меморандум без ущерба для соглашений, заключенных между Участниками до или после подписания настоящего документа. Ничто в данном Меморандуме не предполагается толковать как эксклюзивные трудовые отношения.

    Меморандум подписан в городе Вашингтон 8 августа 2025 года в двух оригинальных экземплярах на английском языке.

