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Азербайджан и Россия провели консультации по вопросам Каспийского моря

Азербайджан и Россия провели консультации по вопросам Каспийского моря В Министерстве иностранных дел Азербайджана между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией состоялись двусторонние консультации по вопросам Каспийского моря.
Внешняя политика
18 июня 2021 г. 10:42
Азербайджан и Россия провели консультации по вопросам Каспийского моря
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В Министерстве иностранных дел Азербайджана между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией состоялись двусторонние консультации по вопросам Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

На консультациях азербайджанскую сторону представил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, спецпредставитель президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, российскую сторону – посол МИД по особым поручениям, спецпредставитель президента Российской Федерации по делимитации и демаркации госграницы РФ со странами-членами СНГ Михаил Петраков.

Темой обсуждений на встрече были вопросы имплементации Конвенции о статусе Каспийского моря, мероприятий для подготовки очередного Каспийского саммита на уровне глав государств, а также согласуемые в настоящее время между прикаспийскими странами вопросы отраслевого сотрудничества.

На встрече также обменялись мнениями о проведении очередного заседания Рабочей группы высоко уровня по вопросам Каспийского моря и его повестке.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Russia hold consultations on Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya arasında Xəzər dənizi məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmələr keçirilib

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