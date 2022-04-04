Азербайджан и Россия отметили 30-летие установления дипотношений

В министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипотношений с Россией.
Как сообщает Report, присутствующим на нем дипломатам была представлена фотовыставка, отражающая важные вехи сотрудничества двух стран.
В открытии выставки приняли участие заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Россией были установлены 4 апреля 1992 года.
Hal-hazırda: XİN-də #Azərbaycan və #Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş tədbir başladı.