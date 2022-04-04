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Азербайджан и Россия отметили 30-летие установления дипотношений

Азербайджан и Россия отметили 30-летие установления дипотношений В министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипотношений с Россией.
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 15:48
Азербайджан и Россия отметили 30-летие установления дипотношений

В министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипотношений с Россией.

Как сообщает Report, присутствующим на нем дипломатам была представлена фотовыставка, отражающая важные вехи сотрудничества двух стран.

В открытии выставки приняли участие заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Россией были установлены 4 апреля 1992 года.

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Версия на английском языке Event dedicated to 30th anniversary of Azerbaijani-Russian relations being held at Foreign Ministry
Версия на азербайджанском языке XİN-də Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin 30 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilir

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