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Азербайджан и ОАЭ подпишут новое соглашение в консульской сфере

Азербайджан и ОАЭ подпишут новое соглашение в консульской сфере В Абу-Даби состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Внешняя политика
19 июля 2023 г. 09:41
Азербайджан и ОАЭ подпишут новое соглашение в консульской сфере

В Абу-Даби состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял начальник консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров, а делегацию ОАЭ – помощник заместителя министра по консульским вопросам Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Фаисал Лутфи.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере между Азербайджаном и ОАЭ, в том числе подписание нового двустороннего документа в данной сфере и возможности цифровизации консульских услуг.

Достигнута договоренность о проведении очередных консульских консультаций между сторонами в 2024 году в Баку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, UAE to sign new consular agreement
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və BƏƏ konsulluq sahəsində yeni saziş imzalayacaq

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