Азербайджан и ОАЭ подпишут новое соглашение в консульской сфере

В Абу-Даби состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Азербайджанскую делегацию возглавлял начальник консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров, а делегацию ОАЭ – помощник заместителя министра по консульским вопросам Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Фаисал Лутфи.
В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере между Азербайджаном и ОАЭ, в том числе подписание нового двустороннего документа в данной сфере и возможности цифровизации консульских услуг.
Достигнута договоренность о проведении очередных консульских консультаций между сторонами в 2024 году в Баку.