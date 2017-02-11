Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Мексика отметили 25-летие дипломатических отношений, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Мексики.

10 февраля 1992-го года были установлены дипломатические отношения между Мексикой и Азербайджаном. До этого исторического события, в декабре 1991-го года Мексика признала независимость Азербайджана.

2007-ой и 2014-ый годы оставили свой след в истории двусторонних отношений. В эти годы Азербайджан и Мексика, соответственно, открыли свои посольства, чья деятельность внесла вклад в развитие связей в многочисленных областях.

"Обе страны, превратившись в значимые центры торговли, транзита, так же, как и энергетики, являются важными акторами в соответствующих регионах. Географическое расстояние не затрудняет двустороннего сотрудничества. Наоборот, раскрывает широкий спектр возможностей для сотрудничества во многих секторах: нефть и газ, торговля, туризм, культура, спорт и тд. Обмен мнениями и опытом, взаимные визиты и укрепление правовой базы являются основными секторами в упрочнении двусторонних отношений".

Главный элемент двустороннего диалога - это культура. Мексика и Азербайджан – страны с тысячелетней культурой, чьи образцы признаны наследием человечества. Сближение наших народов стало возможным благодаря проведению культурных мероприятий. В 2010-ом году в Мексике были проведены дни азербайджанской культуры. Мексиканцам представилась возможность вживую послушать мугам и полюбоваться азербайджанскими танцами, познакомиться с национальными костюмами, приблизиться к истории страны и продегустировать богатую азербайджанскую кухню.

С прибытием первого посла Мексики в Азербайджан Родриго Лабардини, Посольство Мексики дало начало проведению культурных мероприятий: выставки художников и скульпторов, фестивали национальной кухни, концерты мексиканской музыки и тд. Таким значимым совпадением является то, что сегодня, в день 25-летия двусторонних дипломатических отношений, Баку представляет своеобразные произведения мексиканского скульптора Хорхе Марина в стенах одной из жемчужин современной азербайджанской и мировой архитектуры – в Центре Гейдара Алиева.

Возросла также и двусторонняя торговля. Средний годовой показатель за 1993-2015-ее годы составлял 1,5 млн долларов США, в 2015-ом году торговля составила более 22 млн долларов и предполагается схожий уровень для 2016-го года.

Также, в 2016-ом году было проведено 2-ое заседание Механизма политических консультаций между Мексикой и Азербайджаном.

В 2017-ом и в последующие годы будут продолжены визиты мексиканских предпринимателей, депутатов и государственных служащих.

"Вглядываясь в прошлое, мы можем подтвердить то, что 25 лет явились фундаментом для развития понимания и желания двустороннего сотрудничества, направленного на общее благосостояние в светлом будущем. Этот период породил новые идеи, силы и стимулы для того, чтобы Мексика и Азербайджан стали ближе, как никогда ранее", - отметили в посольстве.