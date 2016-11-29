Азербайджан и Лаос обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования и спорта

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов встретился с министром образования Лаоса Сенгдуан Лачантабуном.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана во Вьетнаме, на встрече были обсуждены перспективы развития связей между странами в области спорта и образования.

А.Иманов подчеркнул важность того, чтобы лаосские студенты как и ранее могли обучаться в азербайджанских вузах.

Говоря о сотрудничестве в сфере спорта, стороны подчеркнули важность обмена опытом, который будет полезным для двух стран.