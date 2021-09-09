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Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы сотрудничества в транспортной и оборонной сферах

Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы сотрудничества в транспортной и оборонной сферах Министр транспорта, связей и высоких технологий Азербайджанской Рашад Набиев и министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов обсудили взаимодействие стран между портами Актау, Курык и Алят (бакинский порт) и процессы создания единого оператора п
Внешняя политика
9 сентября 2021 г. 17:32
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы сотрудничества в транспортной и оборонной сферах

Министр транспорта, связей и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев и министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов обсудили взаимодействие стран между портами Актау, Курык и Алят и процессы создания единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Facebook министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

"Обсудили взаимодействие между портами Актау, Курык и Алят (Бакинский порт) и процессы создания единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута. Его задачей будет скоординировать всех транзитеров по маршруту Азия-Европа и обратно и сформировать единый тариф для всего коридора. Последнее – это просьба самого бизнеса, для которого такой тариф станет "зеленым светом" и значительно облегчит торговую логистику", - говорится в публикации казахского министра.

В ходе визита Б. Султанова в Азербайджан у него также состоялись переговоры с Министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым, где была обсуждена возможность сотрудничества в военно-технической сфере.

"Казахстанский производитель бронированных колесных машин "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" готов наладить поставки и организовать сервисное обслуживание своей продукции. К слову, это ТОО – одна из немногих компаний, которая производит продукцию с локализацией более 70%", - добавил министр торговли и интеграции Казахстана.

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