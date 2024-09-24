Азербайджан и Иран провели очередные консульские консультации

В Баку состоялись очередные консульские консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.

В Баку состоялись очередные консульские консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report, в консультациях азербайджанскую делегацию возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а иранскую делегацию — начальник Консульского управления МИД Алирза Махмуди.

В ходе консульских консультаций иранская делегация была принята заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Самиром Шарифовым, на встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества между двумя странами и направления его развития.

В консультациях приняли участие представители Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Во время переговоров были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в консульской сфере, вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран, включая возможность оказания необходимой консульской и правовой помощи гражданам, столкнувшимся с трудностями в некоторых областях, а также выдача лиц, находящихся в международном розыске, и передача осужденных для отбывания оставшейся части наказания в страны их гражданства.

Кроме того, в ходе консультаций были обсуждены вопросы сотрудничества между внутренними, пограничными и таможенными органами Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.