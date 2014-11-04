Азербайджан и Иран планируют подписать соглашения в сфере энергетики и транспорта

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр связи и информационных технологий Ирана, сопредседатель азербайджано-иранской межправкомиссии по экономическим вопросам Махмуд Ваизи 6 ноября посетит Азербайджан.

Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, основная цель визита - согласование вместе с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым документов, которые будут подписаны в ходе визита президента Ирана Хасана Рухани в Баку.

В частности, будут обсуждены соглашения в области двустороннего сотрудничества, энергетики, транспорта и транзита, экономики и др.

Отметим, что визит Г.Рухани в Азербайджан ожидается до 15 ноября.