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    Азербайджан и Иран планируют подписать соглашения в сфере энергетики и транспорта

    Две страны согласуют документы перед визитом Хасана Рухани в Баку

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр связи и информационных технологий Ирана, сопредседатель азербайджано-иранской межправкомиссии по экономическим вопросам Махмуд Ваизи 6 ноября посетит Азербайджан.

    Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, основная цель визита - согласование вместе с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым документов, которые будут подписаны в ходе визита президента Ирана Хасана Рухани в Баку.

    В частности, будут обсуждены соглашения в области двустороннего сотрудничества, энергетики, транспорта и транзита, экономики и др.

    Отметим, что визит Г.Рухани в Азербайджан ожидается до 15 ноября. 

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