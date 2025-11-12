Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере соцзащиты

Азербайджан и Индонезия обсудили вопросы совершенствования и развития систем социального обеспечения, расширения двусторонних связей и перспектив обмена опытом.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе встречи председателя правления Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Зяки Мирзаева с делегацией во главе с президентом Агентства социального обеспечения Индонезии Али Гуфроном Мукти.

Мирзаев рассказал о проводимых реформах, направленных на совершенствование системы социального обеспечения, внедрение цифровых решений и развитие проактивных услуг для населения.

Мукти, в свою очередь, поделился опытом Индонезии в области социальных программ и обслуживания граждан.

Участники встречи также обсудили вопросы адаптации пенсионных систем к современным условиям, внедрение инновационных подходов и повышение уровня социального благополучия населения.