    Азербайджан и Гамбия провели первые политические консультации

    Внешняя политика
    • 08 апреля, 2026
    • 10:23
    Азербайджан и Гамбия в Банжуле провели первый раунд политических консультаций, обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, торговли и экономики.

    Как передает Report, об этом сообщают гамбийские СМИ.

    Согласно информации, переговоры прошли 7 апреля в Министерстве иностранных дел Гамбии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, гамбийскую - постоянный секретарь и глава дипломатической службы Ланг Ябу.

    "Стороны обсудили перспективы взаимодействия по ряду ключевых направлений, включая образование, торговлю, политический диалог, экономическое развитие и многостороннее сотрудничество", - отмечает издание.

    Ябу подчеркнул прочный характер партнерства с Азербайджаном, "которое неуклонно развивалось в течение последних трех десятилетий". Он также высоко оценил поддержку Азербайджаном Гамбии, особенно в части стипендий, способствующих развитию высшего образования и человеческого капитала в этой стране.

    "Это партнерство символизирует общие ценности, солидарность и взаимное доверие", - сказал Ябу. Он выразил оптимизм по поводу того, что консультации приведут к конкретным стратегическим планам, которые принесут долгосрочные выгоды, основанные на уважении и практическом сотрудничестве.

    В свою очередь, Рафиев подтвердил крепкую дружбу между двумя странами, многолетнее дипломатическое присутствие Азербайджана в Гамбии и неизменную взаимную поддержку, которую обе страны оказывают друг другу на двусторонней и многосторонней арене, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций.

    Рафиев подчеркнул недавнее восстановление Азербайджаном территориальной целостности и обозначил меняющиеся приоритеты внешней политики своей страны, которые теперь уделяют больше внимания экономической дипломатии. Он выразил готовность изучить новые пути сотрудничества в гуманитарной сфере, экономических инвестициях и более широких инициативах в области развития.

    Также заместитель министра особо отметил нынешнюю роль Гамбии как председателя саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и подчеркнул ценность сотрудничества по вопросам, связанным с ОИС.

    "В ходе первого раунда обсуждений основное внимание было уделено образованию, при этом Азербайджан подтвердил свою приверженность предоставлению большего количества стипендий гамбийским студентам", - говорится в информации.

    Участники встречи также рассмотрели возможности экономического партнерства, включая инвестиции в сельское хозяйство и передачу технологий, которые могли бы способствовать диверсификации экономики Гамбии и повышению производительности.

    "По завершении первого раунда стороны договорились поддерживать темп посредством последующих механизмов и будущих взаимодействий, чтобы превратить общие стремления в конкретные программы. Ожидается, что данный формат сотрудничества откроет новые возможности для развития торговли, инвестиций, образовательных обменов, а также усилит координацию на международной арене", - отмечают издания.

    Политконсультации Гамбия Ялчин Рафиев Ланг Ябу Двустороннее сотрудничество
    Azərbaycan və Qambiya arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

