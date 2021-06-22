Азербайджан и Египет провели межмидовские консультации

В Каире состоялся очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Арабской Республики Египет.

В Каире состоялся очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Арабской Республики Египет.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Египетскую сторону на консультациях представлял замминистра иностранных дел, посол Бадр Абделатти, азербайджанскую - замглавы МИД Фариз Рзаев.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами, а также пути развития двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам регионального и глобального характера.

Азербайджанская сторона представила информацию о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о работах по восстановлению, строительству, реинтеграции освобожденных территорий.