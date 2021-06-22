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Азербайджан и Египет провели межмидовские консультации 

Азербайджан и Египет провели межмидовские консультации  В Каире состоялся очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Арабской Республики Египет.
Внешняя политика
22 июня 2021 г. 13:26
Азербайджан и Египет провели межмидовские консультации 
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В Каире состоялся очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Арабской Республики Египет.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Египетскую сторону на консультациях представлял замминистра иностранных дел, посол Бадр Абделатти, азербайджанскую - замглавы МИД Фариз Рзаев.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами, а также пути развития двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам регионального и глобального характера.

Азербайджанская сторона представила информацию о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о работах по восстановлению, строительству, реинтеграции освобожденных территорий.

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