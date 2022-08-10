О нас

Азербайджан и Алжир намерены реализовать имеющийся экономический потенциал

Азербайджан и Алжир намерены реализовать имеющийся экономический потенциал Существует значительный неиспользованный потенциал экономических отношений между Азербайджаном и Алжиром.
Внешняя политика
10 августа 2022 г. 13:33
Азербайджан и Алжир намерены реализовать имеющийся экономический потенциал

Существует значительный неиспользованный потенциал экономических отношений между Азербайджаном и Алжиром.

Как сообщает Report, об этом заявили на совместной пресс-конференции министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Рамтан Ламамра.

По словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, две страны могут сотрудничать, в первую очередь, в сфере энергетики, как страны-экспортеры энергоресурсов, а также инвестиций, здесь много неиспользованного потенциала. Он выразил уверенность, что нынешний визит главы МИД Алжира даст импульс развитию экономических отношений.

В свою очередь алжирский министря, вляющийся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу, выразил надежду, что две страны сделают все для использования имеющегося потенциала в сфере экономики и инвестиций.

"Надеемся, что скоро будет создан бизнес-совет между Алжиром и Азербайджаном, так как имеется огромный потенциал экономического сотрудничества", — заявил министр иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтан Ламамра.

"Мы будем обмениваться визитами, узнавать больше о потенциале для экономической кооперации, обмениваться информацией о национальных экономиках и регулировании, что позволит достичь удовлетворительного уровня взаимодействия в этих вопросах", - сказал Ламамра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Əlcəzair mövcud iqtisadi potensialı reallaşdırmaq niyyətindədir

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов проинформировал алжирского коллегу о ситуации в постконфликтный период
Джейхун Байрамов проинформировал алжирского коллегу о ситуации в постконфликтный период
10 августа 2022 г. 13:01
Ламамра: Очень важен вклад Азербайджана в мир и безопасность
Ламамра: Очень важен вклад Азербайджана в мир и безопасность
10 августа 2022 г. 12:57
Раскрыты темы, обсужденные главами МИД Азербайджана и Алжира
Раскрыты темы, обсужденные главами МИД Азербайджана и Алжира
10 августа 2022 г. 12:55
Джейхун Байрамов: Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Алжира подписали два протокола
Джейхун Байрамов: Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Алжира подписали два протокола
10 августа 2022 г. 12:38
Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в расширенном составе
Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в расширенном составе
10 августа 2022 г. 11:41
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в открытии V Игр исламской солидарности
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в открытии V Игр исламской солидарности
10 августа 2022 г. 02:32
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фото и видео с церемонии открытия Исламиады
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фото и видео с церемонии открытия Исламиады
10 августа 2022 г. 01:03
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Конье
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Конье
10 августа 2022 г. 00:01
МИД Азербайджана выразил солидарность с Кубой в связи с пожаром на нефтяном предприятии
МИД Азербайджана выразил солидарность с Кубой в связи с пожаром на нефтяном предприятии
9 августа 2022 г. 23:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия Исламиады
ВидеоПервый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия Исламиады
9 августа 2022 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi