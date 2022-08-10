Азербайджан и Алжир намерены реализовать имеющийся экономический потенциал

Существует значительный неиспользованный потенциал экономических отношений между Азербайджаном и Алжиром.

Существует значительный неиспользованный потенциал экономических отношений между Азербайджаном и Алжиром.

Как сообщает Report, об этом заявили на совместной пресс-конференции министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Рамтан Ламамра.

По словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, две страны могут сотрудничать, в первую очередь, в сфере энергетики, как страны-экспортеры энергоресурсов, а также инвестиций, здесь много неиспользованного потенциала. Он выразил уверенность, что нынешний визит главы МИД Алжира даст импульс развитию экономических отношений.

В свою очередь алжирский министря, вляющийся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу, выразил надежду, что две страны сделают все для использования имеющегося потенциала в сфере экономики и инвестиций.

"Надеемся, что скоро будет создан бизнес-совет между Алжиром и Азербайджаном, так как имеется огромный потенциал экономического сотрудничества", — заявил министр иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтан Ламамра.

"Мы будем обмениваться визитами, узнавать больше о потенциале для экономической кооперации, обмениваться информацией о национальных экономиках и регулировании, что позволит достичь удовлетворительного уровня взаимодействия в этих вопросах", - сказал Ламамра.