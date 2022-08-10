Ламамра: Очень важен вклад Азербайджана в мир и безопасность

Высокую оценку роли Азербайджана в Движении неприсоединения как председателя дал находящийся с визитом в Баку глава МИД Алжира.

Высокую оценку роли Азербайджана в Движении неприсоединения в качестве председателя дал находящийся с визитом в Баку глава МИД Алжира.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтан Ламамра, являющийся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.

"Высоко оцениваем роль Азербайджана в Движении неприсоединения в качестве председателя, очень важен вклад Азербайджана в мир и безопасность", - сказал Ламамра.

По его словам, Алжир и Азербайджан также сотрудничают в рамках других международных платформ и организаций, в том числе ООН, ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа.

"Уверен, что мой визит расширит наше сотрудничество. Мир очень важен для нас. Мы считаем, что наш общий вклад в глобальное строительство мира может принести плоды", - сказал глава МИД Алжира.