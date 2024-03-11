Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух находящихся в международном розыске

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры Узбекистана о привлечении к уголовной ответственности граждан Узбекистана Шодиева Шахбоза Камил оглу (1989 г.р.) и Сатымбоева Шахбоза Акмалхон оглу (1997 г.р.).

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры Узбекистана о привлечении к уголовной ответственности граждан Узбекистана Шодиева Шахбоза Камил оглу (1989 г.р.) и Сатымбоева Шахбоза Акмалхон оглу (1997 г.р.).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Обвиняемый в Узбекистане в мошенничестве, присвоении и растрате, подделке документов и умышленном их использовании Ш.K.Шодиев и обвиняемый в мошенничестве, незаконном получении паспорта или других важных личных документов Ш.A.Сатымбоев были объявлены в международный розыск и выявлены в 2023 году в Азербайджане, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с конвенцией от 07.10.2002 г. ”О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" принято решение об экстрадиции обвиняемых, которые были переданы в компетентные органы Узбекистана в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.