О нас

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух находящихся в международном розыске

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух находящихся в международном розыске Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры Узбекистана о привлечении к уголовной ответственности граждан Узбекистана Шодиева Шахбоза Камил оглу (1989 г.р.) и Сатымбоева Шахбоза Акмалхон оглу (1997 г.р.).
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 19:07
Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух находящихся в международном розыске

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры Узбекистана о привлечении к уголовной ответственности граждан Узбекистана Шодиева Шахбоза Камил оглу (1989 г.р.) и Сатымбоева Шахбоза Акмалхон оглу (1997 г.р.).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Обвиняемый в Узбекистане в мошенничестве, присвоении и растрате, подделке документов и умышленном их использовании Ш.K.Шодиев и обвиняемый в мошенничестве, незаконном получении паспорта или других важных личных документов Ш.A.Сатымбоев были объявлены в международный розыск и выявлены в 2023 году в Азербайджане, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с конвенцией от 07.10.2002 г. ”О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" принято решение об экстрадиции обвиняемых, которые были переданы в компетентные органы Узбекистана в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda həbs edilən 2 nəfər Özbəkistana ekstradisiya olunub

Самое важное

Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi