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    Австрийское председательство ОБСЕ позитивно оценило встречу президентов Азербайджана и Армении

    Председательство Австрии ОБСЕ продолжит поддержку всех усилий по достижению мира в урегулировании конфликта

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Австрийское председательство ОБСЕ выступило с заявлением по поводу последней встречи между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном в Женеве. 

    Как сообщает Report, в заявлении говорится, что председательство Австрии ОБСЕ внимательно следило за встречей президентов двух стран, организованной под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ 16 октября в Женеве.  

    "Мы рады видеть свежий импульс и приверженность президентов по принятию мер для активизации переговорного процесса и поиску дополнительных шагов для снижения напряженности на линии соприкосновения", - говорится в релизе, распространенном во вторник.

    Австрийское председательство также надеется, что возобновление переговорного процесса будет отражено в конкретных шагах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Отмечается, что председательство Австрии продолжит поддержку всех усилий по достижению мира в урегулировании конфликта. 

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