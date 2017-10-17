Австрийское председательство ОБСЕ позитивно оценило встречу президентов Азербайджана и Армении

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Австрийское председательство ОБСЕ выступило с заявлением по поводу последней встречи между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном в Женеве.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что председательство Австрии ОБСЕ внимательно следило за встречей президентов двух стран, организованной под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ 16 октября в Женеве.

"Мы рады видеть свежий импульс и приверженность президентов по принятию мер для активизации переговорного процесса и поиску дополнительных шагов для снижения напряженности на линии соприкосновения", - говорится в релизе, распространенном во вторник.

Австрийское председательство также надеется, что возобновление переговорного процесса будет отражено в конкретных шагах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Отмечается, что председательство Австрии продолжит поддержку всех усилий по достижению мира в урегулировании конфликта.