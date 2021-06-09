Ассоциация Неаполь-Баку обратилась к мировым СМИ в связи с трагедией в Кельбаджаре

По совместной инициативе председателя действующей в Италии Ассоциации Неаполь-Баку Джузеппе Канильо и вице-президента Эльнура Джамалханова, в официальные государственные органы сделано обращение в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов.

По совместной инициативе председателя действующей в Италии Ассоциации Неаполь-Баку Джузеппе Канильо и вице-президента Эльнура Джамалханова, в официальные государственные органы сделано обращение в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в обращении, адресованном президенту Италии Серджо Маттарелле, парламенту страны, Министерству иностранных дел и международным организациям, говорится, что 4 июня 2021 года перевозивший азербайджанских журналистов пассажирский автомобиль подорвался на мине в селе Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате взрыва погибли исполнявшие свои служебные обязанности журналисты и сопровождавший их местный чиновник.

В обращении отмечается, что руководство Армении, которое в течение почти 30 лет в период оккупации массово минировало территории Азербайджана, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года до сих пор не предоставило карты заминированных территорий, продолжая грубо нарушать международные конвенции.

Авторы заявления, призывающие руководителей международных СМИ решительно осудить провокации, совершаемые Арменией, отметили, что это не только покушение на жизнь мирных жителей, но и чудовищный террористический акт, направленный против деятельности журналистов, стоящих на страже свободы слова.

"Надеемся, что мировые СМИ не будут молчать. Мы также призываем мировое сообщество осудить действия Армении, грубо нарушающей нормы международного права", - говорится в обращении.