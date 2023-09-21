Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции

Армянским жителям Карабаха были представлены планы по реинтеграции.

Армянским жителям Карабаха были представлены планы по реинтеграции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Было подчеркнуто, что на встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции, восстановления инфраструктуры и организации деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

21 сентября 2023 года в городе Евлахе Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился представителями армянских жителей Карабаха Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном, прибывшими сюда по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики.

В ней принял участие руководитель от российской стороны совместного Российско-турецкого мониторингового центра контр-адмирал Олег Семенов.