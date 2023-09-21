О нас

Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции

Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции Армянским жителям Карабаха были представлены планы по реинтеграции.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 16:27
Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции

Армянским жителям Карабаха были представлены планы по реинтеграции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Было подчеркнуто, что на встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции, восстановления инфраструктуры и организации деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

21 сентября 2023 года в городе Евлахе Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился представителями армянских жителей Карабаха Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном, прибывшими сюда по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики.

В ней принял участие руководитель от российской стороны совместного Российско-турецкого мониторингового центра контр-адмирал Олег Семенов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Reintegration plans presented to Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinlərinə reinteqrasiya üzrə planlar təqdim edilib

Самое важное

Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции
Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции
21 сентября 2023 г. 16:27
Обнародованы обсужденные на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха вопросы
Обнародованы обсужденные на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха вопросы
21 сентября 2023 г. 16:06
Эльчин Амирбеков: Реинтеграция карабахских армян - внутреннее дело Азербайджана
Эльчин Амирбеков: Реинтеграция карабахских армян - внутреннее дело Азербайджана
21 сентября 2023 г. 15:35
Президенты Азербайджана и РФ условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
Президенты Азербайджана и РФ условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
21 сентября 2023 г. 15:23
Представители армян Карабаха покинули Евлах
ФотоПредставители армян Карабаха покинули Евлах
21 сентября 2023 г. 14:14
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
21 сентября 2023 г. 11:39
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
21 сентября 2023 г. 01:02
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
21 сентября 2023 г. 00:57
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
20 сентября 2023 г. 22:01
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
20 сентября 2023 г. 21:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi