Армения назначит спецпредставителя для начала диалога с Турцией

Армения приветствует заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о назначении специального представителя для урегулирования отношений с Ереваном и назначит своего спецпредставителя для начала диалога.

Армения приветствует заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о назначении специального представителя для урегулирования отношений с Ереваном и назначит своего спецпредставителя для начала диалога.

Как передает Report, об этом написал в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Армения, как всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что зафиксировано в программе правительства Армении. В этой связи положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, подтверждаем, что армянская сторона назначит специального представителя для начала диалога", - отметил он.