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Армения назначит спецпредставителя для начала диалога с Турцией

Армения назначит спецпредставителя для начала диалога с Турцией Армения приветствует заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о назначении специального представителя для урегулирования отношений с Ереваном и назначит своего спецпредставителя для начала диалога.
Внешняя политика
14 декабря 2021 г. 10:00
Армения назначит спецпредставителя для начала диалога с Турцией

Армения приветствует заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о назначении специального представителя для урегулирования отношений с Ереваном и назначит своего спецпредставителя для начала диалога.

Как передает Report, об этом написал в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Армения, как всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что зафиксировано в программе правительства Армении. В этой связи положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, подтверждаем, что армянская сторона назначит специального представителя для начала диалога", - отметил он.

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Версия на английском языке Armenia to appoint special envoy to normalize links with Turkey
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün xüsusi nümayəndə təyin edəcək

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