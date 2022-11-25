Армения должна ответить за свои преступления, иначе она продолжит их совершать - МНЕНИЕ

Армения должна ответить перед международным судом за свои преступления, иначе она продолжит их совершать.

Армения должна ответить перед международным судом за свои преступления, иначе она продолжит их совершать.

Об этом Report заявил военный эксперт Рамиль Мамедли.

Касаясь минной проблемы, эксперт отметил, что минирование военных и гражданских объектов стало источником серьезных проблем для Азербайджана:

"Поэтому Азербайджан проводит работы по разминированию в двух направлениях - разминирование военного назначения и гуманитарное разминирование. Гуманитарное разминирование является наиболее сложным процессом, так как приходится очищать от мин каждый дом, каждый населенный пункт".

Р.Мамедли сказал, что, как видно из статистики, большинство подорвавшихся на мине являются гражданскими лицами.

По словам эксперта, Армения продолжала минировать часть территорий Азербайджана и после войны:

"После освобождения Азербайджанской армией высоты Сарыбаба, на этой территории было обнаружено значительное количество противопехотных мин. Согласно международным конвенциям, производство и применение противопехотных мин запрещено. Армения же, вопреки всем законам и конвенциям, начала производство противопехотных мин на своей территории. Это очередное преступление Армении, направленное непосредственно против Азербайджана".

По словам эксперта, цель армян - максимально увеличить человеческие жертвы путем минирования территорий, с которых они вынуждены были отступить: "Это - военное преступление. Считаю, что Азербайджан должен обратиться в международные судебные инстанции по указанному вопросу. В противном случае Армения продолжит свои преступные действия, в результате которых пострадают гражданские лица".