APPG осудила нападение на посольство Азербайджана в Великобритании

Неформальная межпартийная группа депутатов и пэров двух палат британского парламента, созданная для поощрения межпарламентских связей между Великобританией и Азербайджаном (APPG) осудила вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Лондоне.

Как передает Report, об этом APPG написала в Twitter.

"Вчерашнее неспровоцированное нападение радикалов на посольство Азербайджана неприемлемо. APPG осуждает это и рада, что сотрудники посольства не пострадали, несмотря на вполне реальную угрозу их безопасности. Мы также благодарим полицию, которая разобралась с ситуацией", - говорится в публикации.