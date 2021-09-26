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Антонио Гутерриш высоко оценил роль Азербайджана в борьбе с пандемией

Антонио Гутерриш высоко оценил роль Азербайджана в борьбе с пандемией Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Внешняя политика
26 сентября 2021 г. 09:27
Антонио Гутерриш высоко оценил роль Азербайджана в борьбе с пандемией
Джейхун Байрамов и Антониу Гутерриш

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Report со ссылкой на МИД, встреча состоялась в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе нее стороны обменялись мнениями по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН, будущей деятельности и другим вопросам повестки дня.

Джейхун Байрамов поздравил Антониу Гутерриша с избранием на пост генерального секретаря ООН. Затем стороны обсудили ситуацию в регионе.

Глава МИД проинформировал генсека ООН о возможности нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе строгого соблюдения принципов международного права.

Министр также отметил, что Армения до сих пор отказывается предоставить какую-либо информацию о 4 тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время первой карабахской войны.

С удовлетворением вспомнив свои визиты в Баку и встречи с президентом Ильхамом Алиевым, генеральный секретарь попросил передать его приветствия и наилучшие пожелания президенту Азербайджана.

Антонио Гутерриш высоко оценил инициативы мирового значения против пандемии COVID-19, выдвинутые президентом Азербайджана в качестве председателя Совета безопасности.

Генеральный секретарь также подчеркнул важность специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной борьбе с пандемией COVID-19, инициированной Президентом Азербайджанской Республики.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам повестки дня ООН и представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Antonio Quttereş Azərbaycanın pandemiyaya qarşı qlobal təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirib

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