Анар Багиров пригласил председателя Союза адвокатов Турции посетить Азербайджан

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поздравил Эринча Сагкана с переизбранием на пост председателя Союза адвокатов Турции

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поздравил Эринча Сагкана с переизбранием на пост председателя Союза адвокатов Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в Коллегии адвокатов.

Багиров в ходе телефонного разговора пригласил своего турецкого коллегу посетить Азербайджан.

Он выразил уверенность, что под руководством Сагкана дружественные и партнерские отношения между Союзом адвокатов Турции и Коллегией адвокатов Азербайджана будут и далее укрепляться, а обмен знаниями и опытом между адвокатскими институтами двух братских стран продолжит расширяться.

Эринч Сагкан с благодарностью принял приглашение посетить Азербайджан.