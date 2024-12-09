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Анар Багиров пригласил председателя Союза адвокатов Турции посетить Азербайджан

Анар Багиров пригласил председателя Союза адвокатов Турции посетить Азербайджан Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поздравил Эринча Сагкана с переизбранием на пост председателя Союза адвокатов Турции
Внешняя политика
9 декабря 2024 г. 19:46
Анар Багиров пригласил председателя Союза адвокатов Турции посетить Азербайджан

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поздравил Эринча Сагкана с переизбранием на пост председателя Союза адвокатов Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в Коллегии адвокатов.

Багиров в ходе телефонного разговора пригласил своего турецкого коллегу посетить Азербайджан.

Он выразил уверенность, что под руководством Сагкана дружественные и партнерские отношения между Союзом адвокатов Турции и Коллегией адвокатов Азербайджана будут и далее укрепляться, а обмен знаниями и опытом между адвокатскими институтами двух братских стран продолжит расширяться.

Эринч Сагкан с благодарностью принял приглашение посетить Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov Türkiyə Barolar Birliyinin sədrini təbrik edib

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