Американский конгрессмен выступила со специальным заявлением, в котором поздравила азербайджанский народ

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Член Конгресса США от штата Калифорния Лоретта Санчес подписала специальное поздравительное заявление по случаю 18 октября - Дня государственной независимости Азербайджана.

Как сообщили Report в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в заявлении, представленном в генеральное консульство нашей страны в Лос-Анджелесе, сообщается, что Азербайджан, объявив 28 мая 1918 года о своей независимости, уcтановил демократическую республику и вошел в историю как первая в мусульманском мире светская республика, где женщинам впервые было предоставлено избирательное право.

В заявление отмечается, что Азербайджан, восстановив в 1991 году свою независимость, за прошедшие 25 лет укрепил независимость и суверенитет, превратился в чрезвычайно важного стратегического союзника США и крупнейшего торгового партнера в Южнокавказском регионе. Сегодня Азербайджан признан на международной арене как успешная модель совместного мирного и гармоничного проживания мусульман, христиан и евреев. Азербайджан как свободное и независимое государство достиг больших успехов.

Член Конгресса от Демократической партии Палаты представителей с 1997 года Л.Санчес в настоящее время является одним из двух основных кандидатов в Сенат США от Калифорнии.

К поздравлению Л.Санчес также присоединились ее коллеги - другой конгрессмен из Калифорнии Хуан Варгас, а также член Сената штата Калифорния Бен Аллен и член Ассамблеи штата Калифорния Ричард Блум. Эти законодатели, направив в генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе поздравления, передали народу Азербайджана свои поздравления и добрые пожелания.